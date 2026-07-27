Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại tỉnh Lai Châu ngày 27/07/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều khu vực xung yếu như Than Uyên, Mường Mô, Nậm Hàng.

Trong 6 giờ tới (ngày 27/07/2026), khu vực tỉnh Lai Châu được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc và suối nhỏ.

Các khu vực cảnh báo nguy cơ cao

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đặc biệt tập trung tại các địa bàn:

Khoen On

Lê Lợi

Mường Kim

Mường Mô

Mường Than

Nậm Hàng

Than Uyên

Tủa Sín Chải

Cảnh báo tác động thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ra các tác động tiêu cực, đe dọa an toàn dân sinh và hạ tầng khu vực:

Uy hiếp an toàn tính mạng người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, khe suối.

Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn di chuyển của các phương tiện.

Làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.

Khuyến cáo an toàn

Để đảm bảo an toàn, người dân và chính quyền địa phương thuộc vùng ảnh hưởng cần thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh: