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    Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại tỉnh Lai Châu ngày 27/07/2026

    Tuệ Nhân27/07/2026 07:07

    Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều khu vực xung yếu như Than Uyên, Mường Mô, Nậm Hàng.

    Trong 6 giờ tới (ngày 27/07/2026), khu vực tỉnh Lai Châu được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc và suối nhỏ.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU

    Các khu vực cảnh báo nguy cơ cao

    Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đặc biệt tập trung tại các địa bàn:

    • Khoen On
    • Lê Lợi
    • Mường Kim
    • Mường Mô
    • Mường Than
    • Nậm Hàng
    • Than Uyên
    • Tủa Sín Chải

    Cảnh báo tác động thiên tai

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ra các tác động tiêu cực, đe dọa an toàn dân sinh và hạ tầng khu vực:

    • Uy hiếp an toàn tính mạng người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, khe suối.
    • Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn di chuyển của các phương tiện.
    • Làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.

    Khuyến cáo an toàn

    Để đảm bảo an toàn, người dân và chính quyền địa phương thuộc vùng ảnh hưởng cần thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh:

    • Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn.
    • Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở (vết nứt trên tường, mặt đất, nước sông suối chuyển màu đục) để di dời kịp thời.
    • Không di chuyển qua sông, suối, ngầm tràn hoặc khu vực dòng chảy xiết khi có mưa lũ.

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      Nên biết
      Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại tỉnh Lai Châu ngày 27/07/2026
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