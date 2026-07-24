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    Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026

    Tuệ Nhân24/07/2026 07:07

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 9 tỉnh khu vực Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh. Người dân cần đề phòng.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân ở các vùng có nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý quan sát dấu hiệu thiên tai để kịp thời ứng phó.

    Cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

    Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Các tỉnh khu vực Bắc Bộ được cảnh báo có nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất bao gồm:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên
    • Cao Bằng
    • Quảng Ninh

    Tác động và khuyến cáo an toàn

    Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cụ thể:

    • Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện.
    • Có thể làm hư hỏng, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và cơ sở hạ tầng.
    • Gây nguy hiểm trực tiếp đến các khu vực dân cư ven sông suối nhỏ, vùng sườn đốc dốc.

    Khuyến cáo: Người dân sinh sống tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường như tiếng động lạ, nước sông suối chuyển màu đục hoặc dòng chảy xiết đột ngột.

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      Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026
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