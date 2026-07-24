Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 9 tỉnh khu vực Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh. Người dân cần đề phòng.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân ở các vùng có nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý quan sát dấu hiệu thiên tai để kịp thời ứng phó.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ được cảnh báo có nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Quảng Ninh

Tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cụ thể:

Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện.

Có thể làm hư hỏng, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Gây nguy hiểm trực tiếp đến các khu vực dân cư ven sông suối nhỏ, vùng sườn đốc dốc.

Khuyến cáo: Người dân sinh sống tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường như tiếng động lạ, nước sông suối chuyển màu đục hoặc dòng chảy xiết đột ngột.