Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ ngày 23/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều tỉnh khu vực Bắc Bộ trong ngày 23/07/2026.

Diễn biến và khu vực có nguy cơ cao

Trong 6 giờ tới, các khu vực sườn dốc, sông suối nhỏ tại vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ thiên tai do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy.

Các tỉnh ghi nhận nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, làm hư hỏng các công trình giao thông, dân sinh và kinh tế. Đặc biệt, tình trạng sạt lở có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và uy hiếp trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân sinh sống tại các vùng sườn dốc, ven sông suối.

Để chủ động phòng tránh, người dân và cơ quan chức năng tại các khu vực nằm trong cảnh báo cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn: