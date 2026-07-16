Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Tuyên Quang ngày 16/07/2026 Khu vực sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu, Tuyên Quang được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong 6 giờ tới ngày 16/07/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất. Đây là cảnh báo quan trọng dành cho cư dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc và ven suối nhỏ.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang.

Nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Theo diễn biến khí tượng thủy văn mới nhất, tình trạng mưa lũ hoặc dòng chảy đang tạo ra áp lực lớn lên địa hình khu vực phía Bắc. Các loại hình rủi ro thiên tai được cảnh báo bao gồm:

Lũ quét: Nguy cơ xảy ra tại các khe suối nhỏ, nơi có dòng chảy xiết và độ dốc lớn.

Nguy cơ xảy ra tại các khe suối nhỏ, nơi có dòng chảy xiết và độ dốc lớn. Sạt lở đất: Dễ phát sinh tại các sườn dốc tự nhiên, khu vực đang thi công hoặc các taluy đường giao thông.

Dễ phát sinh tại các sườn dốc tự nhiên, khu vực đang thi công hoặc các taluy đường giao thông. Sụt lún đất: Cảnh báo nguy cơ tại các vùng có cấu trúc địa chất yếu do tác động của mưa lũ kéo dài.

Khu vực trọng điểm ảnh hưởng

Cảnh báo nguy cơ thiên tai được xác định cụ thể tại hai địa phương:

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Tuyên Quang

Các khu vực này cần chủ động triển khai các phương án ứng phó tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và dòng chảy, người dân và các phương tiện lưu thông trong khu vực cần lưu ý:

Hạn chế di chuyển: Không đi qua các đoạn đường đèo dốc có dấu hiệu sạt lở, rạn nứt nền đường hoặc có đá lăn.

Không đi qua các đoạn đường đèo dốc có dấu hiệu sạt lở, rạn nứt nền đường hoặc có đá lăn. Tránh xa khe suối: Tuyệt đối không thực hiện các hoạt động đánh bắt cá, vớt củi hoặc bơi lội tại các con suối nhỏ khi nước đang dâng cao hoặc chảy mạnh.

Tuyệt đối không thực hiện các hoạt động đánh bắt cá, vớt củi hoặc bơi lội tại các con suối nhỏ khi nước đang dâng cao hoặc chảy mạnh. Theo dõi thông tin: Cập nhật liên tục các bản tin cảnh báo từ cơ quan chức năng và sẵn sàng phương án di dời nếu có yêu cầu.

Thông tin về bản đồ nguy cơ sạt lở được cập nhật chi tiết để người dân và lực lượng chức năng tiện theo dõi, ứng phó kịp thời.

Thời điểm phát tin: 09:05 ngày 16/07/2026.