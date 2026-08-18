Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Lào Cai, Phú Thọ ngày 18/08/2026 Trong 6 giờ tới, hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ do mưa lớn kéo dài.

Trong 6 giờ tới (tính từ tối ngày 18/08/2026), khu vực các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc do mưa lớn kéo dài.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại Lào Cai và Phú Thọ.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Các địa phương sau đây cần đặc biệt đề phòng nguy cơ diễn biến thiên tai phức tạp:

Tỉnh Phú Thọ: An Bình, Bao La, Cẩm Khê, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Tiên, Cự Đồng, Đông Thành, Hoàng Cương, Hương Cần, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lai Đồng, Long Cốc, Mai Châu, Minh Đài, P. Âu Cơ, P. Phong Châu, P. Phú Thọ, Pà Cò, Phú Khê, Phù Ninh, Quảng Yên, Quy Đức, Tân Mai, Tân Sơn, Thanh Ba, Thu Cúc, Tiền Phong, Trạm Thản, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Miếu, Võ Miếu, Xuân Đài.

An Bình, Bao La, Cẩm Khê, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Tiên, Cự Đồng, Đông Thành, Hoàng Cương, Hương Cần, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lai Đồng, Long Cốc, Mai Châu, Minh Đài, P. Âu Cơ, P. Phong Châu, P. Phú Thọ, Pà Cò, Phú Khê, Phù Ninh, Quảng Yên, Quy Đức, Tân Mai, Tân Sơn, Thanh Ba, Thu Cúc, Tiền Phong, Trạm Thản, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Miếu, Võ Miếu, Xuân Đài. Tỉnh Lào Cai: Bản Hồ, Bảo Hà, Chấn Thịnh, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Liên Sơn, Lục Yên, Lương Thịnh, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mường Bo, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, P. Âu Lâu, P. Cam Đường, P. Nam Cường, P. Sa Pa, P. Văn Phú, P. Yên Bái, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Phìn, Tả Van, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Trấn Yên, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Quang, Yên Bình.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra tình trạng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất đá trên các sườn dốc và sụt lún đất bất ngờ. Thiên tai có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật.

Khuyến cáo: Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động di chuyển khỏi khu vực mép sông, suối, khe núi, sườn dốc chênh vênh; tuyệt đối không ngầm tràn, suối khi nước lũ đang dâng cao.