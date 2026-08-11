Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị ngày 11/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Lao Bảo, Tân Lập, Khe Sanh, Đakrông và các địa bàn lân cận.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp: Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực ven sông suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do dòng chảy có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị cần đặc biệt chú ý theo dõi bao gồm:

Lao Bảo

Tân Lập

A Dơi

Đakrông

Khe Sanh

Lìa

Hướng Lập

Hướng Phùng

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại lớn về người và hạ tầng giao thông. Chính quyền địa phương cùng người dân tại các vùng cảnh báo cần chủ động triển khai ngay các phương án ứng phó: