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    Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị ngày 11/08/2026

    Đại Ngàn11/08/2026 12:18

    Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Lao Bảo, Tân Lập, Khe Sanh, Đakrông và các địa bàn lân cận.

    Cơ quan khí tượng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp: Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực ven sông suối nhỏ.

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại tỉnh Quảng Trị

    Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

    Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do dòng chảy có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng cũng như tài sản của nhân dân. Các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị cần đặc biệt chú ý theo dõi bao gồm:

    • Lao Bảo
    • Tân Lập
    • A Dơi
    • Đakrông
    • Khe Sanh
    • Lìa
    • Hướng Lập
    • Hướng Phùng

    Tác động và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại lớn về người và hạ tầng giao thông. Chính quyền địa phương cùng người dân tại các vùng cảnh báo cần chủ động triển khai ngay các phương án ứng phó:

    • Chủ động di dời: Kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống ven suối nhỏ, khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở cao để sẵn sàng sơ tán.
    • Hạn chế di chuyển: Không di chuyển qua các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc nơi có dấu hiệu sạt lở đá, đất.
    • Cập nhật thông tin: Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết tiếp theo từ cơ quan chức năng để kịp thời xử lý tình huống.

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      Cảnh báo khẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị ngày 11/08/2026
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