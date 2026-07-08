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    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa ngày 07/08/2026

    Đại Ngàn07/08/2026 07:51

    Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

    Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại 5 tỉnh bao gồm Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa trong 6 giờ tới (ngày 07/08/2026). Người dân sinh sống tại khu vực vùng đồi núi, ven sông suối nhỏ cần chủ động đề phòng các biến động thời tiết nguy hiểm.

    Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền Bắc và Thanh Hóa ngày 07/08/2026
    Hình ảnh minh họa thiên tai lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm bất ngờ tại các tỉnh đồi núi.

    Khu vực nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ

    Trong thời gian 6 giờ tới, hiện tượng mưa lũ hoặc dòng chảy mạnh tạo ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các dòng suối nhỏ tại địa bàn các tỉnh:

    • Lai Châu
    • Lào Cai
    • Phú Thọ
    • Thái Nguyên
    • Thanh Hóa

    Rủi ro và tác động có thể xảy ra

    Lũ quét và sạt lở đất là các dạng thiên tai diễn biến nhanh, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống và cơ sở hạ tầng:

    • Lũ quét trên dòng suối nhỏ: Nước dâng cao và chảy siết bất ngờ, đe dọa trực tiếp tính mạng người dân sinh sống hoặc đi lại gần khu vực khe suối.
    • Sạt lở đất, sụt lún sườn dốc: Dễ làm đứt gãy các tuyến đường giao thông, vùi lấp nhà cửa và các công trình hạ tầng ven sườn đồi.

    Khuyến cáo an toàn dành cho người dân

    Để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, người dân nằm trong vùng ảnh hưởng cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn:

    • Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ các cơ quan chức năng và địa phương.
    • Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo thiên tai như nứt đồi, nứt tường nhà, cây cối nghiêng bão, nước sông suối chuyển màu đục bất thường.
    • Không qua lại khu vực ngầm tràn, sông suối nhỏ khi có mưa lớn hoặc nước đang chảy siết; tuyệt đối không vớt gỗ hay đánh bắt cá trong thời điểm nguy hiểm.
    • Sẵn sàng di chuyển, sơ tán đến khu vực an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

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      Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa ngày 07/08/2026
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