Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa ngày 07/08/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại 5 tỉnh bao gồm Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa trong 6 giờ tới (ngày 07/08/2026). Người dân sinh sống tại khu vực vùng đồi núi, ven sông suối nhỏ cần chủ động đề phòng các biến động thời tiết nguy hiểm.

Hình ảnh minh họa thiên tai lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm bất ngờ tại các tỉnh đồi núi.

Khu vực nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ

Trong thời gian 6 giờ tới, hiện tượng mưa lũ hoặc dòng chảy mạnh tạo ra nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các dòng suối nhỏ tại địa bàn các tỉnh:

Lai Châu

Lào Cai

Phú Thọ

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Rủi ro và tác động có thể xảy ra

Lũ quét và sạt lở đất là các dạng thiên tai diễn biến nhanh, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống và cơ sở hạ tầng:

Lũ quét trên dòng suối nhỏ: Nước dâng cao và chảy siết bất ngờ, đe dọa trực tiếp tính mạng người dân sinh sống hoặc đi lại gần khu vực khe suối.

Nước dâng cao và chảy siết bất ngờ, đe dọa trực tiếp tính mạng người dân sinh sống hoặc đi lại gần khu vực khe suối. Sạt lở đất, sụt lún sườn dốc: Dễ làm đứt gãy các tuyến đường giao thông, vùi lấp nhà cửa và các công trình hạ tầng ven sườn đồi.

Khuyến cáo an toàn dành cho người dân

Để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, người dân nằm trong vùng ảnh hưởng cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn: