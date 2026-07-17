Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 17/07/2026 Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại vùng sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đang bước vào giai đoạn nguy hiểm do tác động của mưa lũ. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở mức cao tại các khu vực có địa hình dốc và hệ thống suối nhỏ.

Khu vực ảnh hưởng và loại hình thiên tai

Các tỉnh nằm trong vùng cảnh báo trọng điểm bao gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Đây là những địa phương có địa hình chia cắt mạnh, dễ xảy ra các hiện tượng thiên tai cực đoan khi có mưa lớn hoặc dòng chảy mạnh.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai.

Các loại hình thiên tai cần đặc biệt lưu ý:

Lũ quét: Xuất hiện bất ngờ trên các suối nhỏ, khe sâu, có sức tàn phá lớn đối với hạ tầng và đe dọa tính mạng con người.

Xuất hiện bất ngờ trên các suối nhỏ, khe sâu, có sức tàn phá lớn đối với hạ tầng và đe dọa tính mạng con người. Sạt lở đất: Xảy ra tại các sườn dốc, taluy đường giao thông, khu vực đang có hoạt động xây dựng hoặc san gạt mặt bằng.

Xảy ra tại các sườn dốc, taluy đường giao thông, khu vực đang có hoạt động xây dựng hoặc san gạt mặt bằng. Sụt lún đất: Do tác động của dòng chảy ngầm hoặc mưa lũ kéo dài làm thay đổi cấu trúc nền đất.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, người dân tại các khu vực nêu trên cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh:

Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi thấy dòng chảy xiết hoặc nước có dấu hiệu chuyển màu đục.

Theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, hoặc tiếng động lạ từ lòng đất.

Sẵn sàng phương án di dời theo hướng dẫn của chính quyền địa phương khi có lệnh sơ tán.

Cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến thời tiết và cập nhật các bản đồ nguy cơ chi tiết để hỗ trợ công tác ứng phó kịp thời tại địa phương.