Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 17/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các sườn dốc và suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi thông báo khẩn cấp về nguy cơ thiên tai tại khu vực Tây Bắc. Trong 6 giờ tới, các tỉnh miền núi phía Bắc cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Khu vực trọng điểm cảnh báo nguy cơ

Theo ghi nhận, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đang ở mức cao, đặc biệt tập trung tại các khu vực sườn dốc và hệ thống suối nhỏ thuộc địa bàn các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Lào Cai

Các loại hình thiên tai cần đề phòng

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết để ứng phó với các rủi ro sau:

Lũ quét: Thường xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ có độ dốc lớn.

Thường xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ có độ dốc lớn. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các sườn đồi, taluy đường giao thông và các khu vực đang có hoạt động xây dựng.

Nguy cơ cao tại các sườn đồi, taluy đường giao thông và các khu vực đang có hoạt động xây dựng. Sụt lún đất: Do tác động kéo dài của mưa lũ hoặc dòng chảy ngầm làm thay đổi cấu trúc địa chất cục bộ.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, người dân tại các vùng cảnh báo cần thực hiện các biện pháp sau:

Hạn chế di chuyển qua các khu vực khe suối, cầu tràn khi có mưa lớn hoặc dòng chảy xiết.

Chủ động sơ tán khỏi các ngôi nhà nằm dưới chân sườn dốc có dấu hiệu rạn nứt hoặc sạt trượt.

Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo từ các nguồn chính thống để có phương án ứng phó kịp thời.

Bản tin cảnh báo chi tiết và bản đồ nguy cơ được cập nhật liên tục tại hệ thống giám sát thiên tai quốc gia.