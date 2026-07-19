Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng ngày 19/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc thuộc tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng cần đặc biệt lưu ý.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc.

Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp

Các hiện tượng thiên tai này được cảnh báo có khả năng xảy ra trên các sườn dốc, hệ thống sông suối nhỏ và các vùng đất yếu tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Lào Cai

Tuyên Quang

Cao Bằng

Các loại hình thiên tai cảnh báo

Người dân và các cơ quan chức năng cần chủ động phương án ứng phó với các kịch bản thiên tai có thể xảy ra bất ngờ:

Lũ quét: Thường xảy ra tại các khe suối nhỏ, có độ dốc lớn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Thường xảy ra tại các khe suối nhỏ, có độ dốc lớn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Sạt lở đất: Nguy cơ sạt trượt đất đá tại các taluy đường giao thông, khu dân cư ven đồi núi và các khu vực đang thi công hạ tầng.

Nguy cơ sạt trượt đất đá tại các taluy đường giao thông, khu dân cư ven đồi núi và các khu vực đang thi công hạ tầng. Sụt lún đất: Hiện tượng đất nền bị biến dạng do ngấm nước mưa kéo dài, dẫn đến hư hỏng công trình và nhà ở.

Khuyến cáo hành động đảm bảo an toàn

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, người dân tại các khu vực nêu trên cần thực hiện các biện pháp sau:

Theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết và hướng dẫn từ chính quyền địa phương.

Tránh xa các khu vực ven suối, không đánh bắt cá hoặc di chuyển qua ngầm tràn khi có dấu hiệu nước dâng hoặc dòng chảy đục.

Chủ động di dời khỏi các ngôi nhà nằm dưới chân đồi có dấu hiệu rạn nứt hoặc sạt trượt.

Thời điểm phát tin: 09:49 ngày 19/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật dựa trên diễn biến thực tế của thời tiết.