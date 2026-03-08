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    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh ngày 03/08/2026

    Đại Ngàn03/08/2026 09:29

    Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh trong 6 giờ tới ngày 03/08/2026.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên QuangQuảng Ninh được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc cũng như khu vực sông, suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Quảng Ninh

    Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Các khu vực cần đặc biệt chú ý nguy cơ diễn biến thiên tai phức tạp trong khung giờ cảnh báo bao gồm:

    • Tỉnh Lai Châu: Các vùng sườn dốc và khu vực ven suối nhỏ.
    • Tỉnh Lào Cai: Các điểm nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn.
    • Tỉnh Tuyên Quang: Các vùng đồi núi có kết cấu đất yếu.
    • Tỉnh Quảng Ninh: Vùng núi, sườn dốc và các khe suối.

    Cảnh báo tác động thiên tai

    Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm:

    • Đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân sống tại các khu vực ven sông, khe suối nhỏ hoặc chân sườn dốc.
    • Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng.
    • Ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội và sản xuất của người dân.

    Khuyến cáo an toàn

    Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo nên chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

    • Theo dõi sát thông tin dự báo, cảnh báo từ các cơ quan chức năng địa phương.
    • Chủ động di dời khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở cao, vùng trũng thấp ven sông suối.
    • Không di chuyển qua các đập tràn, ngầm tràn hoặc đoạn đường bị sạt lở khi có dòng chảy siết.

    Thời điểm phát tin: 09h33 ngày 03/08/2026.

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      Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh ngày 03/08/2026
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