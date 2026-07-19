Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai và 3 tỉnh miền núi ngày 19/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn cấp về nguy cơ thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc. Trong 6 giờ tới, 5 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực các tỉnh miền núi.

Phạm vi và mức độ nguy hiểm

Theo diễn biến thời tiết hiện tại, các khu vực có địa hình dốc và hệ thống sông suối nhỏ đang đứng trước rủi ro lớn. Các hình thái thiên tai được cảnh báo bao gồm:

Lũ quét: Nguy cơ xảy ra bất ngờ tại các khe suối nhỏ, khu vực lòng chảo khi cường độ mưa tăng mạnh.

Nguy cơ xảy ra bất ngờ tại các khe suối nhỏ, khu vực lòng chảo khi cường độ mưa tăng mạnh. Sạt lở đất: Dễ xảy ra trên các sườn dốc, khu vực đang có công trình thi công hoặc các tuyến đường giao thông huyết mạch.

Dễ xảy ra trên các sườn dốc, khu vực đang có công trình thi công hoặc các tuyến đường giao thông huyết mạch. Sụt lún đất: Do tác động kéo dài của mưa lũ hoặc thay đổi dòng chảy đột ngột.

Danh sách các tỉnh nằm trong vùng báo động

Người dân tại các địa phương sau đây cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết trong ngày 19/07/2026:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Lào Cai

Tuyên Quang

Khuyến cáo an toàn cho khu vực nguy cơ cao

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, các chuyên gia khí tượng đưa ra các khuyến cáo quan trọng:

Quan sát địa hình: Chú ý các dấu hiệu lạ như vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, hoặc nước sông suối bỗng dưng chuyển màu đục.

Chú ý các dấu hiệu lạ như vết nứt trên tường nhà, sườn đồi, hoặc nước sông suối bỗng dưng chuyển màu đục. Hạn chế di chuyển: Không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc khu vực suối nhỏ khi nước đang có dấu hiệu dâng cao và chảy xiết.

Không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc khu vực suối nhỏ khi nước đang có dấu hiệu dâng cao và chảy xiết. Sẵn sàng di dời: Chủ động phương án di chuyển người và tài sản khỏi các lán trại ven suối hoặc khu vực có taluy dốc đứng.

Chủ động phương án di chuyển người và tài sản khỏi các lán trại ven suối hoặc khu vực có taluy dốc đứng. Cập nhật thông tin: Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời gian thực để có phương án xử lý kịp thời.

Bản tin cảnh báo được phát lúc 08:21 ngày 19/07/2026. Các diễn biến mới nhất về tình hình mưa lũ sẽ liên tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.