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    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai và Tuyên Quang ngày 20/07/2026

    Tuệ Nhân20/07/2026 21:42

    Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ do mưa lũ.

    Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn cấp về tình trạng thiên tai tại khu vực vùng núi phía Bắc. Theo đó, trong 6 giờ tới, các tỉnh Lào CaiTuyên Quang cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất do tác động của mưa lớn hoặc dòng chảy.

    Bản đồ cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Lào Cai và Tuyên Quang
    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LÀO CAI VÀ TUYÊN QUANG

    Khu vực trọng điểm cần lưu ý

    Dựa trên các phân tích kỹ thuật, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở mức cao tại các khu vực sau:

    • Tỉnh Lào Cai: Các khu vực đồi núi, sườn dốc và các tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua vùng cao.
    • Tỉnh Tuyên Quang: Các lưu vực suối nhỏ, khu vực có địa hình dốc và các điểm dân cư ven sông suối.

    Cảnh báo tác động và rủi ro

    Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể:

    • Lũ quét: Thường xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, có sức tàn phá lớn đối với các công trình hạ tầng và hoa màu.
    • Sạt lở đất, sụt lún: Nguy cơ làm hư hỏng các công trình dân dụng, gây chia cắt giao thông tại các đoạn đường đèo dốc.

    Khuyến cáo an toàn

    Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó:

    • Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các thông báo từ cơ quan chức năng.
    • Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có nước lũ đổ về.
    • Sẵn sàng phương án di dời người và tài sản tại các vị trí có dấu hiệu rạn nứt đất hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

    Thông tin chi tiết về các điểm nguy cơ được cập nhật liên tục tại hệ thống bản đồ cảnh báo trực tuyến của cơ quan khí tượng quốc gia.

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      Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai và Tuyên Quang ngày 20/07/2026
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