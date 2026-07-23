Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại miền núi phía Bắc và Bắc Ninh ngày 23/07/2026 Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc trong 6 giờ tới.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 7 tỉnh phía Bắc

Trong 6 giờ tới (kể từ 04:16 ngày 23/07/2026), khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và tỉnh Bắc Ninh đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và tỉnh Bắc Ninh.

Khu vực ảnh hưởng trọng điểm

Dựa trên các phân tích khí tượng thủy văn, nguy cơ thiên tai được cảnh báo tại các địa phương sau:

Lai Châu

Điện Biên

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Bắc Ninh

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, đe dọa tính mạng người dân và gây thiệt hại về tài sản. Các hiện tượng này thường dẫn đến tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh và hạ tầng kinh tế.

Để đảm bảo an toàn, người dân và các đơn vị chức năng tại khu vực cảnh báo cần thực hiện các biện pháp sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh giác khi di chuyển qua các đoạn đường đèo dốc, khu vực gần sông suối hoặc các ngầm tràn.

Chủ động phương án sơ tán người và tài sản tại các vị trí có dấu hiệu sụt lún hoặc sườn dốc không ổn định.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình thiên tai tại khu vực.