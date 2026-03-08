Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên ngày 03/08/2026 Trong 6 giờ tới từ ngày 03/08/2026, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Cơ quan khí tượng - thủy văn phát bản tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối nhỏ, sườn dốc cần đặc biệt chú ý theo dõi để chủ động các biện pháp an toàn.

Diễn biến và cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới (từ ngày 03/08/2026), nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các sông suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh:

Sơn La

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo ứng phó: