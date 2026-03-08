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    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên ngày 03/08/2026

    Đại Ngàn03/08/2026 21:36

    Trong 6 giờ tới từ ngày 03/08/2026, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

    Cơ quan khí tượng - thủy văn phát bản tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối nhỏ, sườn dốc cần đặc biệt chú ý theo dõi để chủ động các biện pháp an toàn.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH SƠN LA, LÀO CAI, TUYÊN QUANG VÀ THÁI NGUYÊN

    Diễn biến và cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới

    Trong 6 giờ tới (từ ngày 03/08/2026), nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các sông suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh:

    • Sơn La
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên

    Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

    Khuyến cáo ứng phó:

    • Người dân trong khu vực cảnh báo cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và diễn biến dòng chảy.
    • Chủ động sơ tán khỏi khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở, khu vực ven sông suối thấp quấy.
    • Không di chuyển, đánh bắt cá hay vớt củi trên sông suối khi đang có mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.

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      Nên biết
      Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên ngày 03/08/2026
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