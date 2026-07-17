Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 17/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các sườn dốc.

Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.

Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét đang ở mức báo động tại nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Dựa trên các phân tích khí tượng thủy văn, các địa phương sau đây cần đặc biệt lưu ý tình trạng mưa lớn gây biến đổi địa chất trong ngày 17/07/2026:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Lào Cai

Tuyên Quang

Tác động và rủi ro tiềm ẩn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực dân cư và hạ tầng giao thông:

Lũ quét: Thường xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, gây nguy hiểm trực tiếp cho người và tài sản ở vùng hạ lưu.

Thường xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, gây nguy hiểm trực tiếp cho người và tài sản ở vùng hạ lưu. Sạt lở đất: Nguy cơ đặc biệt cao tại các sườn dốc, khu vực đang có hoạt động xây dựng hoặc các tuyến đường đèo.

Nguy cơ đặc biệt cao tại các sườn dốc, khu vực đang có hoạt động xây dựng hoặc các tuyến đường đèo. Sụt lún đất: Có thể gây hư hỏng các công trình giao thông, nhà ở và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Khuyến cáo hành động

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý:

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo từ cơ quan chức năng địa phương.

Tuyệt đối không đi qua các khu vực suối, khe nhỏ khi có mưa lớn hoặc dòng chảy xiết.

Quan sát các dấu hiệu sạt trượt trên sườn dốc xung quanh nơi ở để có phương án di dời kịp thời.

Thông tin chi tiết về bản đồ nguy cơ sạt lở đất hiện đang được cập nhật liên tục để phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.