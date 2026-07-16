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    Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh miền núi Bắc Bộ ngày 16/07/2026

    Tuệ Nhân16/07/2026 09:33

    Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ trong 6 giờ tới.

    Trong 6 giờ tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc và gần hệ thống suối nhỏ cần đặc biệt đề phòng để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

    Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ
    Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang ở mức báo động tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc.

    Khu vực trọng tâm cảnh báo nguy cơ

    Dựa trên các diễn biến khí tượng mới nhất, nguy cơ thiên tai được xác định tập trung tại các tỉnh sau:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên

    Các loại hình thiên tai có thể xảy ra

    Tình trạng mưa lớn kéo dài tạo ra dòng chảy phức tạp, dẫn đến các rủi ro nghiêm trọng bao gồm:

    • Lũ quét: Thường xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, có sức tàn phá lớn đối với khu vực hạ lưu.
    • Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các sườn dốc tự nhiên, taluy đường giao thông và các khu vực đang có hoạt động xây dựng.
    • Sụt lún đất: Gây hư hại cho kết cấu hạ tầng giao thông và nhà ở của cư dân vùng núi.

    Khuyến cáo hành động đảm bảo an toàn

    Để chủ động ứng phó, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý:

    • Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và mức độ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại hệ thống cảnh báo trực tuyến.
    • Hạn chế di chuyển qua các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ sạt lở cao trong thời điểm mưa lớn.
    • Chủ động phương án di dời nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên mặt đất hoặc nước suối chuyển màu đục đột ngột.

    Bản tin cập nhật lúc: 09:36 ngày 16/07/2026.

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      Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh miền núi Bắc Bộ ngày 16/07/2026
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