Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 23/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về tình trạng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Thông tin dự báo được cập nhật vào sáng ngày 23/07/2026.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, các khu vực vùng núi phía Bắc cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc. Các tỉnh nằm trong vùng cảnh báo bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Để đảm bảo an toàn, người dân trong khu vực ảnh hưởng cần thực hiện các biện pháp sau:

Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai tại địa phương.

Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai tại địa phương. Tránh khu vực nguy hiểm: Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc khu vực có dòng chảy xiết khi đang có mưa lớn.

Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc khu vực có dòng chảy xiết khi đang có mưa lớn. Chủ động di dời: Sẵn sàng phương án sơ tán nếu phát hiện các dấu hiệu sụt lún hoặc sạt lở tại nơi ở trên sườn dốc.

Người dân có thể truy cập vào hệ thống bản đồ nguy cơ chi tiết tại địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn để theo dõi diễn biến tại từng điểm cụ thể.