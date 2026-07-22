Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc ngày 22/07/2026 Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Cảnh báo này có hiệu lực trong vòng 6 giờ tới, tính từ tối ngày 22/07/2026.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Dưới tác động của mưa lũ và dòng chảy, các địa phương sau đây cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng sụt lún và sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cảnh báo rủi ro và tác động

Trong khung thời gian dự báo, tình hình thiên tai có thể diễn biến phức tạp với các loại hình rủi ro chính:

Lũ quét: Nguy cơ xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, có thể gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu.

Nguy cơ xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, có thể gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu. Sạt lở đất: Nguy cơ rất cao tại các sườn dốc, taluy đường giao thông và các khu vực dân cư có địa hình đồi núi.

Nguy cơ rất cao tại các sườn dốc, taluy đường giao thông và các khu vực dân cư có địa hình đồi núi. Sụt lún đất: Tác động từ dòng chảy làm suy yếu kết cấu đất, gây lún sụt hạ tầng giao thông và nhà ở.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng.

Hạn chế di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, cầu cống hoặc suối nhỏ khi có mưa lớn.

Chủ động sơ tán khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao nếu phát hiện dấu hiệu rạn nứt đất hoặc tiếng động lạ từ đồi núi.

Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại hệ thống giám sát lũ quét và sạt lở đất quốc gia.