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    Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 18/07/2026

    Tuệ Nhân18/07/2026 06:51

    Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các sườn dốc và suối nhỏ.

    Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc

    Thông tin cảnh báo thiên tai mới nhất cho biết các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đang đứng trước rủi ro cao xảy ra các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực sườn dốc và hệ thống suối nhỏ trong khu vực.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA VÀ LÀO CAI
    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA VÀ LÀO CAI

    Khu vực và thời gian ảnh hưởng trọng điểm

    Trong vòng 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 18/07/2026), nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo tại các địa phương sau:

    • Tỉnh Lai Châu
    • Tỉnh Điện Biên
    • Tỉnh Sơn La
    • Tỉnh Lào Cai

    Cảnh báo rủi ro và tác động

    Các hiện tượng thiên tai này có khả năng gây tác động lớn đến môi trường, đe dọa tính mạng con người và gây thiệt hại về tài sản. Đặc biệt, tình trạng sụt lún đất có thể làm hư hỏng các công trình hạ tầng, nhà ở và gây tắc nghẽn các tuyến giao thông cục bộ.

    Nguy cơ cao nhất tập trung tại các khu vực có địa hình chia cắt mạnh, các sườn dốc có kết cấu đất đá kém ổn định và lưu vực các khe suối nhỏ khi có dòng chảy lớn đổ về.

    Khuyến cáo an toàn cho người dân

    • Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng.
    • Cảnh giác dấu hiệu lạ: Chú ý các dấu hiệu như vết nứt trên mặt đất, tường nhà, hoặc tiếng động lạ từ rừng núi để chủ động di dời.
    • Hạn chế di chuyển: Không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc các đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian cảnh báo.

    Bản đồ nguy cơ chi tiết được cập nhật liên tục tại hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia.

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      Nên biết
      Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 18/07/2026
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