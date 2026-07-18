Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 18/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các sườn dốc và suối nhỏ.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Thông tin cảnh báo thiên tai mới nhất cho biết các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đang đứng trước rủi ro cao xảy ra các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực sườn dốc và hệ thống suối nhỏ trong khu vực.

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA VÀ LÀO CAI

Khu vực và thời gian ảnh hưởng trọng điểm

Trong vòng 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 18/07/2026), nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo tại các địa phương sau:

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Lào Cai

Cảnh báo rủi ro và tác động

Các hiện tượng thiên tai này có khả năng gây tác động lớn đến môi trường, đe dọa tính mạng con người và gây thiệt hại về tài sản. Đặc biệt, tình trạng sụt lún đất có thể làm hư hỏng các công trình hạ tầng, nhà ở và gây tắc nghẽn các tuyến giao thông cục bộ.

Nguy cơ cao nhất tập trung tại các khu vực có địa hình chia cắt mạnh, các sườn dốc có kết cấu đất đá kém ổn định và lưu vực các khe suối nhỏ khi có dòng chảy lớn đổ về.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng.

Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng. Cảnh giác dấu hiệu lạ: Chú ý các dấu hiệu như vết nứt trên mặt đất, tường nhà, hoặc tiếng động lạ từ rừng núi để chủ động di dời.

Chú ý các dấu hiệu như vết nứt trên mặt đất, tường nhà, hoặc tiếng động lạ từ rừng núi để chủ động di dời. Hạn chế di chuyển: Không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc các đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian cảnh báo.

Bản đồ nguy cơ chi tiết được cập nhật liên tục tại hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia.