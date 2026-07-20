Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai ngày 20/07/2026 Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Lai Châu và Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất. Người dân tại các khu vực sườn dốc và gần suối nhỏ cần đặc biệt lưu ý các diễn biến bất thường của thời tiết.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Dựa trên các dữ liệu quan trắc, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc hiện đang ở mức cao tại các địa phương sau:

Tỉnh Lai Châu: Các khu vực xã Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả, Nậm Hàng.

Các khu vực xã Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả, Nậm Hàng. Tỉnh Lào Cai: Các khu vực xã Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân. Cụ thể:

Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại các công trình hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Nguy cơ phá hủy các công trình dân sinh ven suối và trên các sườn dốc có địa chất yếu.

Làm hư hỏng diện tích hoa màu và gây gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Theo dõi liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh xã.

Chủ động sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là những nơi đã xuất hiện vết nứt địa chất hoặc có dấu hiệu sạt trượt.

Không đi qua các ngầm tràn, cầu yếu hoặc đánh bắt cá, vớt củi trên sông suối khi nước đang dâng cao.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình khí tượng thủy văn tại khu vực.