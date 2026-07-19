Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng ngày 19/07/2026 Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng trong 6 giờ tới, đặc biệt tại sườn dốc và suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn cấp về nguy cơ thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc. Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Theo ghi nhận, diễn biến mưa lũ đang tạo ra áp lực lớn lên địa hình khu vực. Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có khả năng xảy ra tại các sườn dốc, khe suối nhỏ thuộc địa bàn các tỉnh sau:

Lai Châu

Lào Cai

Tuyên Quang

Cao Bằng

Cảnh báo tác động và rủi ro chính

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Cụ thể:

Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình hạ tầng và đường giao thông.

Đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống gần khu vực sườn dốc và ven suối.

Phá hủy diện tích hoa màu, chuồng trại và các khu vực sản xuất nông nghiệp.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn, người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh:

Theo dõi sát sao: Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động di dời: Những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao, gần sườn dốc đứng hoặc khu vực đã từng xảy ra sạt lở cần sẵn sàng phương án sơ tán theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao, gần sườn dốc đứng hoặc khu vực đã từng xảy ra sạt lở cần sẵn sàng phương án sơ tán theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hạn chế di chuyển: Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc khu vực suối nhỏ khi đang có dòng chảy xiết hoặc nước dâng cao.

Bản tin cảnh báo tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình khí tượng thủy văn tại khu vực.