Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng ngày 19/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc, suối nhỏ do mưa lũ.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn cấp về nguy cơ thiên tai tại khu vực vùng núi phía Bắc. Trong 6 giờ tới, các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có khả năng xảy ra cao do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy tại các khu vực trọng điểm.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Dựa trên các phân tích hiện tại, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Lào Cai

Tuyên Quang

Cao Bằng

Tác động và rủi ro

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

Các khu dân cư ven sông, suối nhỏ có địa hình dốc.

Các tuyến đường giao thông đi qua khu vực đồi núi đang có dấu hiệu bở rời đất đá.

Các công trình hạ tầng đang trong quá trình thi công tại các sườn dốc.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Tuyệt đối không chủ quan khi di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc các ngầm tràn khi có dòng chảy lớn.

Thông tin chi tiết về bản đồ nguy cơ liên tục được cập nhật để phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương.