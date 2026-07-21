Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Lai Châu ngày 21/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai và Lai Châu đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc và suối nhỏ do tác động từ mưa lũ kéo dài.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai và Lai Châu được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai

Dựa trên các phân tích hiện tại, các khu vực sau đây cần đặc biệt lưu ý trong khung thời gian từ sáng đến chiều ngày 21/07/2026:

Địa bàn ảnh hưởng: Tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai. Đối tượng rủi ro: Các sườn dốc, hệ thống suối nhỏ và khe cạn.

Các sườn dốc, hệ thống suối nhỏ và khe cạn. Hiện tượng cảnh báo: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn tích tụ hoặc dòng chảy xiết.

Tác động dự kiến

Lũ quét và sạt lở đất có khả năng gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Các công trình hạ tầng, nhà dân tại những khu vực có địa hình dốc đứng hoặc gần nguồn nước đều nằm trong vùng báo động.

Khuyến cáo an toàn cho khu vực

Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền và người dân tại địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó sau:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai tiếp theo.

Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu cống hoặc đánh bắt cá tại các khe suối khi có dòng chảy lớn.

Chủ động sơ tán người và tài sản khỏi các khu vực có dấu hiệu rạn nứt đất hoặc vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Thông tin chi tiết về bản đồ nguy cơ được cập nhật liên tục tại hệ thống cảnh báo trực tuyến của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia.