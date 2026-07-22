Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng ngày 22/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các sườn dốc và khu vực suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi thông báo khẩn cấp về tình hình thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc. Theo đó, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đang ở mức báo động tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Khu vực trọng điểm cảnh báo thiên tai

Dựa trên các dữ liệu quan trắc, tình trạng mưa lớn hoặc dòng chảy kéo dài đã làm gia tăng rủi ro thiên tai trên diện rộng. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

Tỉnh Lào Cai : Các khu vực sườn dốc và hệ thống suối nhỏ.

: Các khu vực sườn dốc và hệ thống suối nhỏ. Tỉnh Tuyên Quang : Nguy cơ sạt lở đất và sụt lún tại các vùng đồi núi.

: Nguy cơ sạt lở đất và sụt lún tại các vùng đồi núi. Tỉnh Cao Bằng: Cảnh báo lũ quét cục bộ và biến dạng địa chất do mưa lũ.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tác động và rủi ro tiềm ẩn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời làm chia cắt giao thông cục bộ. Đặc biệt, các khu vực có địa hình dốc, nền đất yếu hoặc gần các công trình đang thi công cần được giám sát chặt chẽ.

Các loại hình thiên tai được cảnh báo:

Lũ quét : Xảy ra bất ngờ trên các suối nhỏ, khe cạn khi có mưa cường suất lớn.

: Xảy ra bất ngờ trên các suối nhỏ, khe cạn khi có mưa cường suất lớn. Sạt lở đất : Hiện tượng trượt lở đất đá từ các sườn dốc cao xuống vùng thấp hơn.

: Hiện tượng trượt lở đất đá từ các sườn dốc cao xuống vùng thấp hơn. Sụt lún đất: Sự biến dạng bề mặt đất do ảnh hưởng của dòng chảy ngầm hoặc ngấm nước lâu ngày.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó, người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyệt đối không đi qua các ngầm, tràn, cầu treo hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi đang có mưa lớn.

Chủ động di dời khỏi các khu vực có dấu hiệu rạn nứt đất hoặc gần các vách đá không ổn định.

Kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà để tránh tình trạng ngập úng cục bộ làm yếu nền móng.

Tin phát lúc: 16:45 ngày 22/07/2026.