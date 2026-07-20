Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Thái Nguyên, Cao Bằng ngày 20/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc Thái Nguyên và Cao Bằng. Người dân cần đề phòng sụt lún trên các sườn dốc.

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng. Các hiện tượng thiên tai này có khả năng xảy ra trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ trong chiều tối ngày 20/07/2026.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc.

Phạm vi ảnh hưởng trong 6 giờ tới

Dựa trên diễn biến mưa lũ, nguy cơ thiên tai được xác định ở mức cao tại các địa phương sau:

Khu vực tỉnh Thái Nguyên

Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Đồn, Đồng Phúc, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Phong Quang.

Khu vực tỉnh Cao Bằng

Ca Thành, Cần Yên, Đoài Dương, Độc Lập, Hà Quảng, Nguyễn Huệ, Phường Nùng Trí Cao, Phường Tân Giang, Phường Thục Phán, Quang Hán, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Vinh Quý.

Tác động của thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và đời sống dân cư:

Giao thông: Gây tắc nghẽn cục bộ, làm hư hại các tuyến đường liên xã, liên tỉnh.

Gây tắc nghẽn cục bộ, làm hư hại các tuyến đường liên xã, liên tỉnh. Công trình: Đe dọa trực tiếp đến các công trình dân sinh, nhà ở nằm trên sườn dốc hoặc ven suối.

Đe dọa trực tiếp đến các công trình dân sinh, nhà ở nằm trên sườn dốc hoặc ven suối. Sản xuất: Gây thiệt hại cho cây trồng và hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó với rủi ro thiên tai, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý:

Tuyệt đối không đi qua các khu vực ngầm tràn, suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.

Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sạt lở như vết nứt trên tường nhà, sườn đồi hoặc tiếng động lạ trong lòng đất.

Tuân thủ hướng dẫn di dời của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thông tin chi tiết về bản đồ nguy cơ được cập nhật liên tục tại hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất quốc gia.