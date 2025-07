Pháp luật - Đời sống Cảnh báo lừa đảo giả mạo ứng dụng VneID sau sáp nhập hành chính Từ đầu tháng 7/2025, khi cả nước thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, nhiều người dân trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng bắt đầu kiểm tra, tra cứu thông tin cá nhân trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan chức năng, gửi đường link hoặc ứng dụng giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Nếu không cảnh giác kịp thời, nhiều người dân sẽ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.

Suýt mất tiền chỉ vì một cuộc gọi tưởng thật

Công dân cần tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tải các ứng dụng

Ngày 4/7 vừa qua, chị Hoàng Thị Thanh H., trú tại khu phố 1, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Người ở đầu dây xưng là “cảnh sát khu vực” của phường mới sau sáp nhập, thông báo rằng chị cần cập nhật lại nơi cư trú trên ứng dụng VNeID nếu không sẽ bị “khóa tài khoản định danh”. Người này còn gửi kèm một đường link yêu cầu chị truy cập và làm theo hướng dẫn.

“Nghe họ nói rất bài bản, lại dùng giọng điệu rất chắc chắn. Tôi gần như tin là thật. Rất may trước đó tôi đã xem cảnh báo từ nhiều tài khoản từ bạn bè, người thân làm công an đăng thông tin cảnh giác trên mạng xã hội, nên dừng lại kịp. Nếu không tôi có thể đã cung cấp mã OTP và mất tiền trong tài khoản”, chị H. chia sẻ.

Cũng tại thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn (tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Văn T - một người lớn tuổi cũng suýt rơi vào bẫy lừa đảo. Ông nhận được cuộc gọi từ một số lạ, người gọi tự xưng là cán bộ xã mới sau sáp nhập, đề nghị ông “xác nhận lại thông tin cá nhân trên VNeID” để không bị gián đoạn quyền sử dụng các dịch vụ công. Người này hướng dẫn ông T truy cập vào một đường link được gửi qua tin nhắn, đồng thời yêu cầu chuẩn bị mã OTP để “xác minh tài khoản”. Tuy nhiên, trong lúc đang loay hoay thao tác, ông T đã kể lại sự việc cho người cháu đang ở cùng. Nhờ cháu phát hiện kịp thời, ông mới kịp dừng lại trước khi làm theo các bước tiếp theo.

“Nhìn lại thấy mình quá chủ quan,” ông T chia sẻ. Ông cũng cho biết mình chưa làm định danh điện tử mức 2 nên thường xuyên bị làm phiền bởi những cuộc gọi có nội dung tương tự trong thời gian gần đây.

Không truy cập link lạ

Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài (hình ảnh Công an Tỉnh Lâm Đồng)

Trước thực tế trên, ngày 5/7, Bộ Công an phát đi cảnh báo về việc đối tượng xấu lừa đảo người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cho biết: Lợi dụng sự thay đổi hành chính và tâm lý lo lắng của người dân, các đối tượng đã dựng nên kịch bản lừa đảo có tổ chức. Thủ đoạn thường thấy gồm: Gọi điện bằng thuê bao di động thông thường hoặc tổng đài ảo, giả mạo danh nghĩa cơ quan, tổ chức giới thiệu là cán bộ Ủy ban xã/phường, cảnh sát khu vực… thông báo về việc thay đổi bộ máy hành chính, đề nghị người dân cập nhật thông tin mới. Các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân của người dân từ trước và đưa ra để tạo niềm tin trước khi yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của chúng. Đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường dẫn do chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID, dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc. Sau khi người dân đã truy cập hoặc cài đặt ứng dụng, chúng đã chiếm quyền điều khiển thiết bị, tiếp tục dẫn dụ người dân làm theo hướng dẫn để tìm cách lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dụ người dân nhìn vào điện thoại nhằm lấy dữ liệu sinh trắc học, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Do đó, Bộ Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ xã/phường, cảnh sát khu vực… Nếu cần cập nhật thông tin phải ra trực tiếp Công an xã/phường nơi mình sinh sống. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn trên. Trường hợp người dân đã truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng chứa mã độc, ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và tắt nguồn điện thoại, không để các đối tượng có cơ hội lấy được mã OTP ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học. Trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Ứng dụng VNeID đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, nhưng cũng vì vậy mà trở thành mục tiêu lợi dụng của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Do đó, mỗi người dân cần không tin người lạ gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin, không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không chia sẻ mã OTP hoặc thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân chính là cách làm hiệu quả nhất để không ai trở thành nạn nhân tiếp theo của các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng hiện nay.