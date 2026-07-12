Nên biết Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất 3 tỉnh Bắc, Trung Bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh trên.

(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét, ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực Đoài Phương, Bất Bạt, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Dân Hoà, Thường Tín, Nam Phù.

Hiện vùng mây này đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Dự báo khoảng từ 17 giờ 15 phút đến 19 giờ 15 phút ngày 12/7, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường, xã nêu trên và lan sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn và Nghệ An tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh nói trên.

Cụ thể, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 12/7, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Dũng Tiến, Lạc Lương, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng (tỉnh Phú Thọ).

Tại tỉnh Lạng Sơn gồm các xã, phường: Bằng Mạc, Đình Lập, Tri Lễ, Vạn Linh, Yên Phúc.

Đối với tỉnh Nghệ An là các xã, phường: Bắc Lý, Châu Khê, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Na.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 12/7, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Đa Phúc 45,8mm (Phú Thọ); Vạn Ninh 42mm (Lạng Sơn); Mường Lống 60,6mm (Nghệ An);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 12 và ngày 13/7, khu vực biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m, riêng khu vực giữa Biển Đông sóng cao 2-4m.

Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m, riêng khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 13 và ngày 14/7, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.