Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 25/08/2026 Dự báo ngày và đêm 25/08/2026, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm kèm nguy cơ ngập úng và lốc sét.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục ghi nhận đợt mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm 25/08/2026. Cục bộ có điểm mưa to với lượng mưa vượt ngưỡng 80mm, tiềm ẩn nguy cơ cao về ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại các vùng đồi núi.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm ngày 25/08/2026, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h00 ngày 24/08 đến 08h00 ngày 25/08/2026 tại một số trạm đo tiêu biểu gồm:

Sam Mứu 1 (Điện Biên): 97.2mm

97.2mm Chiềng Hặc (Sơn La): 83.4mm

83.4mm Thác Muối (Nghệ An): 76.2mm

76.2mm Sơn Lâm (Hà Tĩnh): 71.6mm

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa dông được dự báo chi tiết theo từng khung giờ và lượng mưa cụ thể như sau:

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị: Trong ngày 25/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10–25mm , cục bộ có nơi mưa to trên 50mm .

Trong ngày 25/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa to trên . Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Chiều tối và đêm 25/08/2026 có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15–35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa cũng như các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cường suất cao có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 25/08/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 15h30 ngày 25/08/2026.