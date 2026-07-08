Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị ngày 07/08/2026 Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét tại Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ chiều tối đêm 07/08/2026, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Chiều tối và đêm 07/08/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng rủi ro lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 07h đến 15h ngày 07/08/2026 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Cao Phạ 3 (Lào Cai): 74mm

74mm Phỏng Lái 2 (Sơn La): 76,2mm

76,2mm Châu Lộc (Nghệ An): 126mm

Dự báo diễn biến mưa dông trong 24 đến 48 giờ tới

Các khu vực chịu ảnh hưởng chính của đợt mưa dông trong chiều tối và đêm ngày 07/08/2026 bao gồm:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–25mm , cục bộ có nơi mưa to trên 50mm .

Chiều tối và đêm 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ , cục bộ có nơi mưa to trên . Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Chiều tối và đêm 07/08/2026 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20–40mm , cục bộ có nơi mưa to trên 90mm .

Chiều tối và đêm 07/08/2026 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ , cục bộ có nơi mưa to trên . Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối và tối 07/08/2026 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Tác động và thiên tai đi kèm

Mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân:

Hiện tượng cực đoan: Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Ngập úng: Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng, thấp.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sống tại các vùng núi, khu vực dốc trượt cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và hạn chế di chuyển qua các sông, suối nhỏ khi có mưa lớn. Người dân ở khu vực đô thị và trũng thấp cần có phương án phòng chống ngập úng.

Thông tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên các trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 07/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 21h00 ngày 07/08/2026.