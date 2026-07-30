Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ ngày 29/07/2026 Dự báo chiều tối và đêm 29/07/2026, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng và Bắc Bộ có mưa dông lớn cục bộ trên 100mm/3h, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to đến rất to. Chiều tối và đêm 29/07/2026, nguy cơ mưa dông cường độ lớn trên 100mm/3h tiếp diễn tại nhiều vùng, tiềm ẩn rủi ro ngập úng và sạt lở đất.

Bản tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ và thời tiết nguy hiểm trên phạm vi cả nước.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Ngày 29/07/2026, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 07h đến 15h ngày 29/07/2026 tại một số trạm tiêu biểu vượt ngưỡng 80mm:

Trạm Hoành Bồ (Quảng Ninh) : 103.6mm

: 103.6mm Trạm Trịnh Tường (Lào Cai) : 98.8mm

: 98.8mm Trạm Quân Chu (Thái Nguyên): 86.6mm

Dự báo chi tiết diễn biến mưa lớn trong chiều tối và đêm 29/07/2026

Các khu vực trên cả nước được dự báo tiếp tục có mưa dông tập trung vào khung giờ chiều tối và đêm:

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng : Mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm . Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa có cường độ lớn >100mm/3h .

: Mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to . Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa có cường độ lớn . Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa: Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 70mm.

Cảnh báo thiên tai và tác động tiềm ẩn

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Mưa lớn cục bộ cường độ cao có khả năng gây ra các tác động:

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Lũ quét bất ngờ trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại các vùng sườn dốc.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn, đồng thời đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá bất ngờ.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 29/07/2026. Bản tin tiếp theo phát lúc: 21h00 ngày 29/07/2026.