Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh ở nhiều khu vực ngày 25/07/2026 Ngày 25/07/2026, Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ, có nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ lốc, sét, sạt lở đất và ngập úng.

Ngày 25/07/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, vùng từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Thiên tai kèm theo dông lốc, sét, mưa đá tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng nay (25/07/2026), khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Vùng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h00 ngày 24/07 đến 08h00 ngày 25/07/2026 có nơi đạt trên 100mm như:

Hà Nội : 117,6mm

: 117,6mm Việt Vinh (Tuyên Quang) : 113,4mm

: 113,4mm TLBT-Sông Khán (Lâm Đồng): 100,8mm

Dự báo diễn biến mưa trong 24 đến 48 giờ tới

Khu vực Tây Bắc Bộ (ngày 25/07/2026) : Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–20mm , cục bộ có nơi mưa to trên 50mm .

: Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ , cục bộ có nơi mưa to trên . Khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ (chiều và đêm 25/07/2026) : Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm , cục bộ có nơi mưa to trên 50mm .

: Mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến , cục bộ có nơi mưa to trên . Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng (chiều và đêm 25/07/2026): Mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Tác động dự báo:

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ nguy cơ cao gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực cảnh báo cần chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn. Theo dõi sát diễn biến dự báo thời tiết và thông tin cảnh báo sạt lở đất thời gian thực để có phương án di dời an toàn.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 25/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 15h30 ngày 25/07/2026.