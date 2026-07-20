Cảnh báo mưa lớn cục bộ và dông lốc tại Đông Bắc Bộ, Sơn La, Phú Thọ ngày 20/07/2026 Chiều tối và đêm 20/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, Sơn La và Phú Thọ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong chiều tối và đêm 20/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, Sơn La và Phú Thọ tiếp tục đối mặt với đợt mưa rào và dông diện rộng. Đáng chú ý, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ trên 70mm, đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Tính từ 07h đến 17h ngày 20/07/2026, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác. Tại một số trạm khí tượng, lượng mưa đo được đã vượt ngưỡng 50mm, cụ thể:

Trạm Đông Phong 3 (Thái Nguyên): 72mm

72mm Trạm Nậm Xây 2 (Lào Cai): 60.6mm

Dự báo chi tiết chiều tối và đêm 20/07/2026

Cơ quan khí tượng dự báo diễn biến mưa dông tại các khu vực trọng điểm như sau:

Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực Đông Bắc Bộ, Sơn La và Phú Thọ.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Sơn La và Phú Thọ. Lượng mưa phổ biến: Từ 10–30mm .

Từ . Cường độ cục bộ: Có nơi mưa to trên 70mm .

Có nơi mưa to trên . Thời gian cao điểm: Tập trung vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Do cường độ mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, người dân cần đặc biệt lưu ý các nguy cơ sau:

Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngập úng: Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét và sạt lở: Cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực đồi núi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở Cấp 1.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực cảnh báo cần chủ động kê cao đồ đạc tại vùng trũng thấp, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc các đoạn đường ngập sâu. Tuyệt đối không trú ẩn dưới gốc cây to hoặc công trình tạm bợ khi có dông sét.

Bản tin phát lúc: 17h45 ngày 20/07/2026.

Thời điểm phát tin tiếp theo: Dự kiến 21h00 ngày 20/07/2026.