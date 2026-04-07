Cảnh báo mưa lớn tại Đông Bắc Bộ ngày 04/07/2026: Nguy cơ mưa cục bộ trên 400mm Đông Bắc Bộ dự báo mưa lớn từ 50-250mm, có nơi trên 400mm đến hết ngày 05/07/2026. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều khu vực.

Từ chiều tối 04/07/2026 đến hết ngày 05/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến từ 50–120mm, có nơi trên 150mm. Đặc biệt, vùng Đông Bắc Bắc Bộ có thể ghi nhận lượng mưa cực lớn lên đến trên 400mm, tiềm ẩn rủi ro cao về lũ quét và sạt lở đất.

Diễn biến mưa dông trong 24 giờ qua

Trong ngày 04/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, từ Nam Nghệ An đến Huế và Nam Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h tại một số trạm tiêu biểu như:

Chúc Bài Sơn, Quảng Ninh: 72.6mm

72.6mm Yên Thành, Nghệ An: 63.4mm

Dự báo chi tiết diễn biến mưa trong 24-48 giờ tới

Khu vực Đông Bắc Bộ

Thời gian: Từ chiều tối 04/07/2026 đến hết ngày 05/07/2026.

Lượng mưa phổ biến: 50–120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

50–120mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ: Phổ biến 150–250mm, cục bộ có nơi trên 400mm .

Phổ biến 150–250mm, cục bộ có nơi trên . Cảnh báo cường độ: Nguy cơ mưa cường suất lớn >100mm/3h.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Thời gian: Chiều tối và đêm 04/07/2026.

Lượng mưa: 10–35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Thời gian: Chiều tối và đêm 04/07/2026.

Lượng mưa: 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá. Người dân cần đề phòng các tác động tiêu cực sau:

Ngập úng: Xảy ra tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Xảy ra tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét và sạt lở: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc. Thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực trọng điểm mưa lớn cần chủ động phương án ứng phó, tránh di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu. Dự báo từ đêm 05/07/2026, mưa lớn diện rộng trên khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Tin phát lúc: 15h30 ngày 04/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật vào lúc 21h00 cùng ngày.