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    Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026

    Tuệ Nhân24/07/2026 04:02

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục được cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các khu vực xung yếu cần hết sức chú ý theo dõi để chủ động biện pháp ứng phó.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

    Các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong 6 giờ tới tập trung tại các tỉnh sau:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Cao Bằng

    Cảnh báo tác động của thiên tai

    Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những tác động vô cùng nguy hiểm:

    • Gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản của nhân dân.
    • Gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng các công trình giao thông, nhà ở và cơ sở hạ tầng.
    • Gây sạt lở các ta-luy, làm tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường vùng núi.

    Khuyến cáo an toàn

    • Theo dõi thông tin: Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
    • Sơ tán an toàn: Chủ động di dời khỏi các vùng có nguy cơ cao, đặc biệt là khu vực ven sông, suối nhỏ và vùng sườn dốc dốc đứng.
    • Tránh di chuyển nguy hiểm: Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khe suối khi có dòng chảy xiết hoặc khu vực xuất hiện dấu hiệu sạt lở.

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      Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026
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