Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục được cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các khu vực xung yếu cần hết sức chú ý theo dõi để chủ động biện pháp ứng phó.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

Các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong 6 giờ tới tập trung tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Cao Bằng

Cảnh báo tác động của thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những tác động vô cùng nguy hiểm:

Gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản của nhân dân.

Gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng các công trình giao thông, nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Gây sạt lở các ta-luy, làm tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường vùng núi.

Khuyến cáo an toàn