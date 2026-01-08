Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Lai Châu ngày 01/08/2026 Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Lai Châu trong 6 giờ tới, người dân cần chủ động ứng phó khẩn cấp.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên khu vực tỉnh Lai Châu.

Khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có nguy cơ diễn ra tại các sườn dốc, suối nhỏ ở các địa phương thuộc tỉnh Lai Châu, bao gồm:

Bum Nưa , Pa Tần , Phong Thổ , Hồng Thu

, , , Khổng Lào , Sin Suối Hồ , Hua Bum , Lê Lợi

, , , Nậm Tăm , P. Đoàn Kết , P. Tân Phong , Khun Há

, , , Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi, Nậm Sò

Cảnh báo tác động rủi ro

Diễn biến lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống dân sinh:

Đe dọa an toàn tính mạng người dân ở vùng hạ lưu suối nhỏ và khu vực chân sườn dốc.

Gây ngập úng, tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình hạ tầng.

Tác động xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Để hạn chế thiệt hại, người dân sinh sống trong vùng cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp an toàn: