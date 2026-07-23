Tin mới

    Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 23/07/2026

    Tuệ Nhân23/07/2026 12:43

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ và dòng chảy, đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các vị trí xung yếu. Các địa phương vùng núi và khu vực ven khe suối cần đặc biệt chủ động phương án ứng phó.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ

    Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

    Các hiện tượng thiên tai cực đoan như lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra tại các khu vực sườn dốc, suối nhỏ thuộc các tỉnh sau:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên

    Khuyến cáo an toàn phòng tránh thiên tai

    Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

    • Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo thiên tai tại địa phương.
    • Không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ hoặc khu vực nước chảy xiết.
    • Chủ động quan sát dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, sườn đồi, cây cối nghiêng hoặc nước sông suối chuyển màu đục ngầu.
    • Sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống xấu.

    Thời điểm phát tin: 12h45 ngày 23/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ cập nhật diễn biến chi tiết mới nhất.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 23/07/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO