Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 23/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ và dòng chảy, đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các vị trí xung yếu. Các địa phương vùng núi và khu vực ven khe suối cần đặc biệt chủ động phương án ứng phó.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Các hiện tượng thiên tai cực đoan như lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra tại các khu vực sườn dốc, suối nhỏ thuộc các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Khuyến cáo an toàn phòng tránh thiên tai

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo thiên tai tại địa phương.

Không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ hoặc khu vực nước chảy xiết.

Chủ động quan sát dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, sườn đồi, cây cối nghiêng hoặc nước sông suối chuyển màu đục ngầu.

Sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng khi xảy ra tình huống xấu.

Thời điểm phát tin: 12h45 ngày 23/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ cập nhật diễn biến chi tiết mới nhất.