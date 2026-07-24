Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 24/07/2026
Trong 6 giờ tới ngày 24/07/2026, các tỉnh Bắc Bộ bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.
Trong 6 giờ tới (ngày 24/07/2026), khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân tại các khu vực vùng núi, ven sông suối cần nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời.
Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đặc biệt dễ xảy ra tại khu vực sườn dốc và các sông suối nhỏ thuộc 9 tỉnh miền Bắc, bao gồm:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Thái Nguyên
- Cao Bằng
- Quảng Ninh
Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng giao thông. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm ở các tuyến đường đèo dốc, khu vực ven suối nhỏ và vùng đất dốc tích tụ nhiều nước.
Để đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại vùng ảnh hưởng:
- Thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật nguy cơ thiên tai.
- Không di chuyển qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.
- Chủ động di dời khỏi các điểm có dấu hiệu rạn nứt, sạt lở sườn dốc.