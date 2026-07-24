Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 24/07/2026 Trong 6 giờ tới ngày 24/07/2026, các tỉnh Bắc Bộ bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong 6 giờ tới (ngày 24/07/2026), khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân tại các khu vực vùng núi, ven sông suối cần nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh Bắc Bộ

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đặc biệt dễ xảy ra tại khu vực sườn dốc và các sông suối nhỏ thuộc 9 tỉnh miền Bắc, bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Quảng Ninh

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng giao thông. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm ở các tuyến đường đèo dốc, khu vực ven suối nhỏ và vùng đất dốc tích tụ nhiều nước.

Để đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại vùng ảnh hưởng: