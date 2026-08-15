Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Quảng Trị ngày 15/08/2026 Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Lai Châu và Quảng Trị trong 6 giờ tới.

Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Lai Châu và Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực ven suối nhỏ do diễn biến mưa lũ và dòng chảy kéo dài.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại tỉnh Lai Châu và Quảng Trị

Danh sách các khu vực có nguy cơ cao

Cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tập trung tại các địa bàn cụ thể sau:

Tại Lai Châu: Hồng Thu, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, P. Đoàn Kết, Pa Tần, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Tà Tổng.

Hồng Thu, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, P. Đoàn Kết, Pa Tần, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Tà Tổng. Tại Quảng Trị: Bố Trạch, Hướng Lập, Hướng Phùng, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Thượng Trạch, Trung Thuần, Trường Sơn, Tuyên Hóa.

Tác động có thể xảy ra

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến đời sống dân sinh và các công trình cơ sở hạ tầng:

Sạt lở đất đá gây cản trở, tắc nghẽn giao thông cục bộ trên các tuyến đường đi qua khu vực sườn dốc.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ có thể làm tràn bờ, gây ngập úng vùng hạ lưu, hư hỏng hoa màu và tài sản của nhân dân.

Khuyến cáo an toàn cho người dân