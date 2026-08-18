Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 36 xã, phường của tỉnh Phú Thọ Bản tin lúc 00h27 ngày 18/8 cảnh báo trong sáu giờ tiếp theo, 36 xã, phường của tỉnh Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc. Người dân tại các khu vực xung yếu cần tăng cường cảnh giác và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét do mưa lũ trên khu vực tỉnh Phú Thọ.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các địa phương và địa bàn cần đặc biệt lưu ý trong khoảng thời gian cảnh báo bao gồm:

Tỉnh Phú Thọ: Cẩm Khê, Hạ Hòa, Lương Sơn, Thanh Ba, Thượng Long, Tiên Lương, Vân Bán, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Viên, Yên Kỳ; Bằng Luân, Chân Mộng, Chí Tiên, Đồng Lương, Hiền Lương, Hoàng Cương, Hùng Việt, Lai Đồng, Minh Đài, Minh Hòa, Phường Âu Cơ, Phường Kỳ Sơn, Phú Khê, Phú Mỹ, Quảng Yên, Sơn Lương, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thu Cúc, Trạm Thản, Trung Sơn, Vạn Xuân, Võ Miếu, Yên Lập.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Đối với người dân: Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, sườn dốc taluy dương hoặc sát khe suối.

Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, sườn dốc taluy dương hoặc sát khe suối. An toàn giao thông: Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, khu vực đèo dốc có dấu hiệu sạt trượt đất đá.

Lưu ý: Tin phát lúc 00h27 ngày 18/8/2026. Cảnh báo có giá trị trong sáu giờ kể từ thời điểm phát tin.