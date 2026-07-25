Tin mới

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày 25/07/2026

    Tuệ Nhân25/07/2026 09:41

    Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ.

    Trong 6 giờ tới (ngày 25/07/2026), các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Hiện tượng thiên tai này đe dọa trực tiếp đến các khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ

    Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

    Cơ quan khí tượng thủy văn phát cảnh báo rủi ro về lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các địa phương bao gồm:

    • Tỉnh Lai Châu
    • Tỉnh Điện Biên
    • Tỉnh Sơn La
    • Tỉnh Phú Thọ
    • Tỉnh Lào Cai
    • Tỉnh Tuyên Quang

    Rủi ro và tác động đi kèm

    Mưa lớn kết hợp với dòng chảy chảy xiết có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hạ tầng và sinh hoạt của người dân:

    • Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc, đe dọa các hộ dân sống gần khu vực đồi núi.
    • Gây ra lũ quét đột ngột trên các sông, suối nhỏ, có thể chia cắt giao thông cục bộ.
    • Hiện tượng sụt lún đất có thể làm hư hỏng các công trình xây dựng và tuyến đường giao thông trong vùng ảnh hưởng.

    Khuyến cáo an toàn

    Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong khoảng thời gian cảnh báo, người dân trong khu vực cần thực hiện các biện pháp ứng phó:

    • Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cập nhật các bản tin dự báo thiên tai.
    • Không di chuyển qua các khu vực sông suối nhỏ có nước chảy xiết, ngầm tràn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
    • Chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi phát hiện các dấu hiệu sạt lở, sụt lún đất.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày 25/07/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO