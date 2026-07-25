Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày 25/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới (ngày 25/07/2026), các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Hiện tượng thiên tai này đe dọa trực tiếp đến các khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Cơ quan khí tượng thủy văn phát cảnh báo rủi ro về lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các địa phương bao gồm:

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Tuyên Quang

Rủi ro và tác động đi kèm

Mưa lớn kết hợp với dòng chảy chảy xiết có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hạ tầng và sinh hoạt của người dân:

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc, đe dọa các hộ dân sống gần khu vực đồi núi.

Gây ra lũ quét đột ngột trên các sông, suối nhỏ, có thể chia cắt giao thông cục bộ.

Hiện tượng sụt lún đất có thể làm hư hỏng các công trình xây dựng và tuyến đường giao thông trong vùng ảnh hưởng.

Khuyến cáo an toàn

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong khoảng thời gian cảnh báo, người dân trong khu vực cần thực hiện các biện pháp ứng phó: