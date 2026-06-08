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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026

    Đại Ngàn06/08/2026 14:23

    Trong 6 giờ tới, nhiều tỉnh tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và khe suối nhỏ.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân trong khu vực ảnh hưởng cần chủ động các biện pháp ứng phó an toàn.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ VÀ THANH HÓA
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

    Các tỉnh trong vùng cảnh báo nguy cơ cao

    Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ được ghi nhận tại 9 tỉnh:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên
    • Quảng Ninh
    • Thanh Hóa

    Tác động rủi ro và khuyến cáo

    Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân; gây gián đoạn giao thông cục bộ và ảnh hưởng tới các công trình dân sinh, sản xuất.

    Khuyến cáo an toàn: Người dân sinh sống ở các vùng núi, sườn dốc đứng và ven suối nhỏ thuộc khu vực trên cần đề cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu biến động địa chất và hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối khi có dòng chảy xiết.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026
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