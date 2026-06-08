Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Cơ quan khí tượng thủy văn phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 6 giờ tới. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Các khu vực chịu ảnh hưởng trọng điểm

Do mưa lớn kéo dài cùng tác động của dòng chảy, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ nguy cơ cao xảy ra trong 6 giờ tới tại 7 tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người, cuốn trôi tài sản, làm hư hỏng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và gây ngập úng cục bộ. Để đảm bảo an toàn, các địa phương và người dân cần chú ý: