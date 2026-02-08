Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên và Cao Bằng ngày 02/08/2026 Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng trong 6 giờ tới ngày 02/08/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Điện Biên và Cao Bằng được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc.

Khu vực nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ

Các địa phương có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở và sụt lún đất bao gồm:

Tỉnh Điện Biên

Khu vực cảnh báo: Búng Lao, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Lạn, Mường Luân, Mường Nhà, Mường Phăng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Son, Nà Tấu, Núa Ngam, Phường Điện Biên Phủ, Phường Mường Thanh, Phình Giàng, Pu Nhi, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Yên, Tìa Dình, Xa Dung.

Tỉnh Cao Bằng

Khu vực cảnh báo: Bạch Đằng, Ca Thành, Cần Yên, Hà Quảng, Lũng Nặm, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Quang Hán, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà, Xuân Trường.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, hạ tầng kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn: