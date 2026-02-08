Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày 02/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 02/08/2026, Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực Đăk Kôi, Đăk Sao, Ia Đal, Mô Rai, Ya Ly.

Ngày 02/08/2026, cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 6 giờ tới.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các địa bàn thuộc Quảng Ngãi bao gồm:

Đăk Kôi

Đăk Sao

Ia Đal

Ia Tơi

Kon Braih

Mô Rai

Ngọk Réo

P. Đăk Cấm

Ya Ly

Khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng.