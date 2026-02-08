Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày 02/08/2026
Trong 6 giờ tới ngày 02/08/2026, Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực Đăk Kôi, Đăk Sao, Ia Đal, Mô Rai, Ya Ly.
Ngày 02/08/2026, cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 6 giờ tới.
Các khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các địa bàn thuộc Quảng Ngãi bao gồm:
- Đăk Kôi
- Đăk Sao
- Ia Đal
- Ia Tơi
- Kon Braih
- Mô Rai
- Ngọk Réo
- P. Đăk Cấm
- Ya Ly
Khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng.
- Người dân sinh sống tại các điểm xung yếu, ven suối nhỏ và khu vực sườn dốc dốc đứng cần chủ động quan sát dấu hiệu bất thường để kịp thời sơ tán.
- Hạn chế di chuyển qua các khe suối, đường tràn ngập sâu hoặc các đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian mưa lũ.
- Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo từ các cơ quan chức năng để chủ động ứng phó.