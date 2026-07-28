Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Lai Châu Sơn La Cao Bằng ngày 28/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại vùng sườn dốc, sông suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Cao Bằng trong ngày 28/07/2026.

Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Sơn La

Cao Bằng

Các khu vực có vách ta-luy dương, đường giao thông đèo dốc và khu vực dân cư sống gần các suối nhỏ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của địa hình và dòng chảy.

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, làm ngập úng, ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng dân sinh.

Khuyến cáo an toàn: