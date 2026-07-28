Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Lai Châu Sơn La Cao Bằng ngày 28/07/2026
Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại vùng sườn dốc, sông suối nhỏ.
Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Cao Bằng trong ngày 28/07/2026.
Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc tại các tỉnh sau:
- Lai Châu
- Sơn La
- Cao Bằng
Các khu vực có vách ta-luy dương, đường giao thông đèo dốc và khu vực dân cư sống gần các suối nhỏ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của địa hình và dòng chảy.
Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, làm ngập úng, ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng dân sinh.
Khuyến cáo an toàn:
- Người dân vùng rủi ro: Không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có nước chảy siết; chủ động sơ tán nếu phát hiện hiện tượng sụt lún, nứt đất xung quanh nơi ở.
- Chủ phương tiện giao thông: Hạn chế di chuyển qua các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian cảnh báo.
- Chính quyền địa phương: Cần rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng và phương án cứu hộ, di dời dân khi có tình huống xấu xảy ra.