Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ ngày 17/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ tại tỉnh Phú Thọ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 17/08/2026.

Tỉnh Phú Thọ đang đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, sông suối nhỏ trong 6 giờ tới ngày 17/08/2026. Người dân tại các vùng bị ảnh hưởng cần chủ động theo dõi và diễn biến tình hình thời tiết để phòng tránh rủi ro thiên tai.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Phú Thọ

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể xuất hiện tại các vị trí xung yếu thuộc tỉnh Phú Thọ bao gồm các địa bàn:

Tỉnh Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đại Đồng, Dũng Tiến, Lạc Lương, Lạc Thủy, Liên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị.

Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra hiện tượng sụt lún đất trên sườn dốc, làm sạt lở taluy, tắc nghẽn giao thông và đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân ở khu vực suối nhỏ.

Khuyến cáo hành động dành cho người dân: