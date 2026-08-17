Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ ngày 17/08/2026
Trong 6 giờ tới, khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ tại tỉnh Phú Thọ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 17/08/2026.
Tỉnh Phú Thọ đang đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, sông suối nhỏ trong 6 giờ tới ngày 17/08/2026. Người dân tại các vùng bị ảnh hưởng cần chủ động theo dõi và diễn biến tình hình thời tiết để phòng tránh rủi ro thiên tai.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể xuất hiện tại các vị trí xung yếu thuộc tỉnh Phú Thọ bao gồm các địa bàn:
- Tỉnh Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đại Đồng, Dũng Tiến, Lạc Lương, Lạc Thủy, Liên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị.
Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra hiện tượng sụt lún đất trên sườn dốc, làm sạt lở taluy, tắc nghẽn giao thông và đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân ở khu vực suối nhỏ.
Khuyến cáo hành động dành cho người dân:
- Không di chuyển qua các khe suối nhỏ, ngầm tràn khi đang có mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.
- Thường xuyên quan sát các dấu hiệu sạt lở đất xung quanh nhà ở như vết nứt trên tường, vách núi hoặc cây cối nghiêng ngả.
- Sẵn sàng phương án sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương khi có tình huống nguy hiểm.