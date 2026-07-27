Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ và Lạng Sơn ngày 27/07/2026 Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ và Lạng Sơn.

Các khu vực nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tập trung tại các địa phương cụ thể sau:

Tại tỉnh Phú Thọ: An Bình, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Hợp Kim, Hợp Lý, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lập Thạch, Liên Hòa, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Quy Đức, Quyết Thắng, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Mai, Thái Hòa, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Văn Miếu, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Lãng, Yên Phú.

An Bình, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Hợp Kim, Hợp Lý, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lập Thạch, Liên Hòa, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Quy Đức, Quyết Thắng, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Mai, Thái Hòa, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Văn Miếu, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Lãng, Yên Phú. Tại tỉnh Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Lũng, Nhất Hòa, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thụy Hùng, Tràng Định, Tuấn Sơn, Vũ Lăng, Vũ Lễ.

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp tính mạng của người dân. Hiện tượng này cũng có khả năng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, đồng thời có thể phá hủy các công trình dân sinh và kinh tế trên địa bàn.

Khuyến cáo: Người dân sống tại các khu vực ven sông, suối nhỏ, sườn dốc đứng cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh và sẵn sàng di dời khi có dấu hiệu bất thường để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.