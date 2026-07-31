Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ và Tuyên Quang ngày 31/07/2026 Trong 6 giờ tới, Phú Thọ và Tuyên Quang được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các suối nhỏ do mưa lũ kéo dài.

Trong 6 giờ tới (ngày 31/07/2026), khu vực các tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực ven suối nhỏ do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cao bao gồm:

Tỉnh Phú Thọ: Bằng Luân, Cẩm Khê, Chí Đám, Chí Tiên, Đan Thượng, Đồng Lương, Hạ Hòa, Hoàng Cương, Hùng Việt, Liên Minh, P. Âu Cơ, Phú Khê, Tây Cốc, Thượng Long, Tiên Lương, Vân Bán, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập.

Bằng Luân, Cẩm Khê, Chí Đám, Chí Tiên, Đan Thượng, Đồng Lương, Hạ Hòa, Hoàng Cương, Hùng Việt, Liên Minh, P. Âu Cơ, Phú Khê, Tây Cốc, Thượng Long, Tiên Lương, Vân Bán, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập. Tỉnh Tuyên Quang: Nhữ Khê, P. Mỹ Lâm.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất lớn đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất.

Khuyến cáo ứng phó: