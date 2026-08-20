Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ đến Quảng Trị ngày 20/08/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Trong 6 giờ tới (ngày 20/08/2026), khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khe suối nhỏ. Người dân tại các vùng trọng điểm cần đặc biệt chú ý quan sát và chủ động phương án phòng tránh.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực miền núi và trung du.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể xuất hiện tại các địa phương bao gồm:

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

Cảnh báo tác động thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, tiềm ẩn nguy hiểm lớn đối với tính mạng con người. Bên cạnh đó, thiên tai có thể làm gián đoạn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy nhiều công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn cho người dân